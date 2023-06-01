Кто получит специальную пенсию
Согласно законом, социальные привилегии и специальная пенсия устанавливаются следующим лицам:
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- Героям Украины, награжденным орденом "Золотая Звезда" с 19 февраля 2014 года;
- участвовавшие в боевых действиях, получившие государственные награды во время независимости Украины;
- выдающимся спортсменам;
- космонавтам, находившимся в космосе и членам лётно-испытательных экипажей;
- отмеченным почетным званием Украины "заслуженный" или любым орденом;
- матери или отцу, которые имеют 5 и более детей (включая усыновленных) и воспитывали их до 6 лет.
Какие выплаты ждут этих пенсионеров
Пенсию за особые заслуги перед Украиной устанавливают в определенном проценте от действительного прожиточного минимума. То есть ситуация такова:
- борцы за независимость Украины – 200% от прожиточного минимума;
- Герои Украины и матери (родители), имеющие пятерых и более детей – 35 – 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- выдающиеся олимпийцы, космонавты, ветераны войны, которые после 1991 года награждены орденом "за мужество" – 23 – 35% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- все остальные – 23 – 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2024 году планируется перерасчет).
Кто в июне получит пенсии по-новому
- Три доплаты сразу получат те пенсионеры, которым назначили прибавку в апреле.
- В апреле перечислили выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен.
- Тогда эти выплаты осуществить было невозможно из-за опоздания поступления информации в ПФУ, поэтому в начале лета эти люди получат доплаты за апрель, май и июнь.