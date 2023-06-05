Можна розрахувати вже зараз: як дізнатись розмір майбутньої пенсії

Пенсійний фонд України розробив спеціальний калькулятор, який дозволить порахувати розмір своїх виплат на пенсію уже зараз. Для цього потрібно дотриматися короткої інструкції.

Як порахувати розмір майбутніх виплат

ПФУ розробив сервіс для людей, які ще задовго до пенсії хочуть дізнатися розмір своїх виплат за віком. Проте варто пам'ятати, що цей калькулятор розраховує пенсії згідно з умовами, які дійсні на момент операції. Тобто, якщо у майбутньому в нарахуванні виплат відбудуться зміни – сервіс їх не врахує і результати будуть не дійсними.

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Для розрахунку заробітної плати використовуються показники зарплати людини та середньої зарплати на той момент.

Інструкція:

в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";

перевірте дані про себе;

оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

вкажіть дату звернення;

натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Результати будуть зберігатися в вашому особистому кабінеті, тому ви будь-коли зможете їх переглянути.

Де в Україні найбільші пенсії

Середня пенсія по Україні відрізняється у різних областях. Найменші виплати отримують люди у Тернополі – 3997 гривень, а найбільше у Києві – 7129 гривень.

Найбільші пенсії в таких областях: