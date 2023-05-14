У ПФУ розповіли, як відбувався перерахунок пенсій
Джерело:ПФУ
У квітні відбувся перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, але доплати для них надійдуть лише у червні. У ПФУ пояснили, чому так сталося.
Як відбувається перерахунок пенсій
Пенсіонерам, які 1 березня продовжували працювати та мали 24 місяці страхового стажу або тим, хто відпрацював менше 24 місяців, але від попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, автоматично дали надбавку до виплат.
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Також виплати збільшили для пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, але при цьому працюють та мають пенсійний вік.
Розмір підвищення для кожного є індивідуальним, він залежить страхового стажу та інколи, заробітної плати.
У червні українці отримають надбавку одразу за три місяці. Так сталося через затримку надходження даних до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Кому ще доплатять у червні
- У червні 1 000 гривень доплатять для українців, які зараз отримують пенсію 5 842 гривні та вийшли на відпочинок з 35 роками страхового стажу.
- Також для тих, хто має такий стаж, коефіцієнт у формулі розрахунку з квітня становитиме 0,37 замість 0,35, як було раніше.
- У березні, квітні й липні підвищення отримають особи, які мають великий стаж, але працювали за малу зарплату, і ще в СРСР їм призначити низьку пенсію, до якої доплату додавала держава.