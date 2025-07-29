"Чорнобильські" пенсії: чи зростуть виплати у серпні 2025 року

В Україні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі внаслідок катастрофи мають право на виплати від держави. Їхній розмір залежить від категорії чорнобильців.

Як призначають пенсії чорнобильцям?

Ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС у 2025 році призначають державну та додаткову пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсії за віком українцям, які працювали або жили в районах радіоактивного забруднення, призначаються зі зменшенням пенсійного віку на 1-13 років.

Особам з інвалідністю, якщо встановили зв'язок інвалідності із Чорнобильською катастрофою, пенсію призначають у розмірі відшкодування фактичних збитків на основі зарплати, яку людина отримувала в зоні відчуження в 1986-1990 роках, або із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

У разі смерті годувальника, якщо він належав до постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, непрацездатним членам його родини призначають пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Важливо! "Чорнобильські" пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника призначають тільки одного виду, якщо є право на кілька. Однак людина може сама обирати пенсію.

Який розмір пенсії у серпні 2025 року?

У серпні 2025 року мінімальний розмір для пенсіонерів з-поміж ліквідаторів аварії складає:

для І групи інвалідності – 17 486,60 гривні;

для ІІ групи інвалідності – 13 989,28 гривні;

для ІІІ групи інвалідності – 10 491,96 гривні.

Мінімальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника становить:

50% пенсії по інвалідності померлого на одного непрацездатного члена сім’ї;

100% пенсії по інвалідності померлого на двох і більше непрацездатних членів сім’ї.

Окрім того, непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні відчуження, передбачена доплата. Її розмір у 2025 році складає 2 361 гривню.

Варто знати! Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю, яка настала внаслідок аварії на ЧАЕС, залежить від розміру середньої зарплати по Україні, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обрахування пенсії за минулий рік. Таким чином, "чорнобильські" пенсії у серпні 2025 року не зміняться у порівнянні з липнем.