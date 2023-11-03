Які пенсії отримують особи з інвалідністю І групи

Пенсія по інвалідності формується з групи та відсотку від аналогічних виплат за віком. Щоб її отримати, потрібно до 60 років отримати стаж від 1 до 15 років.

Яку пенсію отримують особи з інвалідністю І групи

Крім групи та відсотку від пенсії за віком на виплати по інвалідності також впливає період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Цей період зараховують до стажу для обчислення пенсії за віком.

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Особи з І групою інвалідності зазвичай отримують 100% від пенсії за віком, мінімальна сума – 2 300 гривень. Для військових розподіл такий:

особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі 100% суми грошового забезпечення;

іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірі 70% суми грошового забезпечення.

Мінімальна пенсія для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, формується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, тобто – 2 093 гривні.

Скільки отримують чорнобильці з І групою

Пенсія для осіб з І групою інвалідності внаслідок війни не може бути меншою ніж 13 604,5 гривні (650% від ПМ).

Люди, які набули інвалідності І групи через катастрофу на ЧАЕС, не можуть отримувати виплати менші за 6 840 гривень.

Натомість мінімальна виплата для учасників ліквідації катастрофи становить – 13 376,21 гривні. Вона обчислюється на основі середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії.

Виплати по інвалідності призначають з дня встановлення такого стану. Проте дуже важливо подати заяву на пенсію не пізніше 3 місяців після дня встановлення інвалідності.