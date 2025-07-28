Допомога від держави та достроковий відпочинок: що передбачають пенсії для УБД

Деякі учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію. Для цього вони повинні відповідати певним критеріям.

Що відомо про пенсії для УБД?

Крім того, деякі військові можуть розраховувати на пенсію за вислугу років, пише 24 Канал з посиланням на закон №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Дивіться також Яку площу землі може отримати учасник бойових дій у червні 2025 року

Згідно з чинним законодавством, достроковий вихід на пенсію передбачений для:

чоловіків – з 25 роками стажу у 55 років;

жінок – з 20 роками у 50 років.

Водночас пенсію за вислугу років призначають:

незалежно від віку – за наявності 25 років військової вислуги, для льотчиків і підводників – за наявності 20 років вислуги;

у 45 років – особа мала у день звільнення не менш ніж 25 років стажу, з яких не менш ніж 12,6 року календарної вислуги;

у 45 років – якщо на момент звільнення у військовослужбовця було 20 років вислуги незалежно від загального стажу.

Важливо! Також УБД можуть розраховувати на 25% підвищення від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, допомогу на прожиття у 40 гривень та щомісячну адресну допомогу, якщо щомісячна пенсія (з урахуванням надбавок та підвищень) не перевищує 4958 гривень.