Пенсії для ветеранів: які пільги матимуть УБД у серпні 2025 року

Учасники бойових дій в Україні мають право на пенсію, яка відрізняється від пенсійного забезпечення інших громадян. Зокрема, у серпні колишні військові зможуть скористатися низкою пільг.

Коли УБД мають право вийти на пенсію

Українське законодавство дозволяє учасникам бойових дій вийти на заслужений відпочинок достроково. Тобто вони можуть отримувати пенсію раніше, ніж цивільні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Втім для дострокової пенсії у серпні 2025 року УБД необхідно досягти певного віку та мати трудовий стаж.

Вимоги до чоловіків – 55 років та щонайменше 25 років стажу.

Жінкам необхідно досягти 50 років і мати не менше 20 років стажу.

Варто знати! Увесь період військової служби учасників бойових дій зараховують до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю та стажу державної служби. А період служби у зоні бойових дій врахують у стаж у розрахунку 1 до 3.

Який розмір пенсій для УБД

Розмір пенсії учасників бойових дій розраховують індивідуально. Він залежить від таких чинників:

тривалості страхового стажу або вислуги років;

розміру грошового забезпечення, з якого були сплачені страхові внески.

Якщо УБД має повну вислугу років, то його пенсія може складати 65% від грошового забезпечення плюс 3% за кожен додатковий рік. При неповній вислузі – 50% від грошового забезпечення.

Важливо! Мінімальна пенсія для УБД у 2025 році не може бути меншою, ніж 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі вона становить 5 528 гривень. Якщо пенсія з усіма доплатами виявиться нижчою, тоді держава виплачуватиме щомісяця адресну допомогу ветерану.

Які доплати для УБД у серпні

Також у серпні учасникам бойових дій передбачені додаткові виплати:

надбавка у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, якщо УБД втратив працездатність – 590,25 гривні;

цільова грошова допомога на прожиття – 40 гривень;

одноразова виплата до Дня Незалежності України – 1 000 гривень.

Слід знати! Для УБД з інвалідністю розмір пенсії розраховується у відсотках від їхнього грошового забезпечення. Він залежить від того, внаслідок війни чи ні набута інвалідність, а також від групи інвалідності.