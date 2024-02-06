Як зміниться розмір пенсій для військових: чи чекати на зростання виплат
Джерело:Кабмін
Пенсійні виплати військовослужбовців зростатимуть паралельно з виплатами інших пенсіонерів. Оборонці отримують збільшену суму, завдяки спеціальним надбавкам.
Чи зростуть пенсії військовослужбовців у лютому
Окреме зростання пенсій військових не очікується. Однак, збільшення виплат оборонців відбудеться згідно з плановим підвищенням.
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Зокрема індексація пенсій планується у березні. Виплати військових індексуються на загальних підставах.Відповідно до попередніх розрахунків, цьогорічний показник індексації складає 13%.
Оскільки зростає вікова пенсія, збільшуються і інші соціальні виплати. Станом на тепер, встановлені пенсійні мінімуми для осіб, які мають інвалідність, внаслідок війни:
- І група – 6 014,93 гривні;
- ІІ група – 5 262,01 гривні;
- ІІІ група – 5 010,64 гривні.
Від чого залежать пенсійні виплати військових
На виплати для військових впливає і встановлений прожитковий мінімум. Зараз ПФУ надає службовцям спеціальну доплату до пенсії. Ця надбавка дорівнює 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 590,25 гривень.
Мінімальна пенсія для осіб зі статусом учасника бойових дій, з інвалідністю, яка була набута внаслідок війни така:
- І група – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- ІІ група – 525%.
- ІІІ група – 360%.