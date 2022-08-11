Пенсії до кінця року підвищать: кому і на скільки

На пенсіонерів у цьому році чекає ще два підвищення пенсії – восени та взимку. Які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення виплат, розповідаємо далі.

Підвищення пенсій до кінця року

З 1 жовтня у пенсіонерів, яким виповнилось понад 70 років пенсійні виплати зростуть на 300 гривень. Такі підвищення відбудеться в рамах спеціальної пенсійної програми від держави.

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Мінімальна пенсія для цієї категорії не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень. Але за умов, що мають повний страховий стаж. Якщо ж його недостатньо, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині.

Також очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович поділилась, що попри воєнний стан ця соціальна програма не буде скасована і заплановані підвищення відбудуться.

Ми намагаємось витримувати всі соціальні стандарти, які закладені в державному бюджеті. Якщо ми говоримо про збільшення, то планується до кінця року ще декілька підвищень соціальних гарантій,

– наголосила вона.

Прожитковий мінімум у грудні зросте

Згідно з держбюджетом на цей рік, прожитковий мінімум підвищать ще раз, а відповідно зросте і мінімальна пенсія, котра прив'язана до нього. Відтак мінімальна пенсія з 1 грудня становитиме 2 093 гривні.

З 1 грудня громадянам віком до 70 років, страховий стаж яких становить мінімум 35 років для чоловіків та 30 – для жінок, які отримують пенсію відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2,5 тисячі гривень.

У Мінсоцполітики підкреслили, що передбачені у плановому бюджеті підвищення реалізувати вдасться. У відомстві відмітили й те, що соціальні виплати – пенсії та виплати незахищеним верствам населення – другі у пріоритеті після військових. Тож пенсіонери цілком можуть розраховувати на анонсовані підвищення виплат від держави

.

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