Кому не підвищать пенсії у квітні 2025 року

У березні відбулася індексація пенсій. Однак далеко не всі пенсіонери можуть відчувати підвищення виплат.

У кого не зростуть пенсії у квітні

Так пенсії не збільшилися в тих осіб, що отримують максимальні виплати, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Станом на зараз розмір найбільшої пенсії становить 23 610 гривень. Це ліміт у десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Також індексація не вплинула на осіб, які вийшли на пенсію з початку 2025 року. Так вона не розповсюджується на людей, яким пенсія була призначена в поточному році.

Зокрема підвищення пенсій та страхових виплат здійснювалось на 11,5 %, або на коефіцієнт 1,115. Мінімальне підвищення склало 100 гривень, а максимальне – 1 500 гривень.

Зверніть увагу! У результаті проведених перерахунків середній розмір пенсій в області зріс в порівнянні з початком року на 544 гривень і склав 6625 гривень.