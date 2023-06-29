На 10 років раніше: хто має право вийти на пенсію достроково
Джерело:ПФУ
Певні категорії українців мають право вийти на пенсію на 10 років раніше ніж інші. Це пов'язано з особливостями їхньої діяльності.
Хто може піти на пенсію раніше
У ПФУ пояснили, що деякі українці мають право піти на пенсію на 10 років раніше – чоловіки у 55 років, а жінки у 50 років. До них належать українці, які виховують тяжкохворих дітей, багатодітні батьки (тільки один із них).
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Також є інші категорії, які можуть піти на пенсію раніше:
- працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці. Чоловіки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах та жінки – після досягнення 45 років та при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на вказаних роботах;
- працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва та праці за 1,5 року до встановленого законодавством пенсійного віку;
- військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби: чоловіки – після досягнення 55 років та за умови стажу роботи не менше 25 років, жінки – після досягнення 50 років та при стажі роботи не менше 20 років;
- працівники, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, на пільгових умовах отримують пенсію зі зменшенням віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам та за кожні 2 роки такої роботи жінкам;
- працівники льотного та льотно-випробувального складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.
Кому проіндексують виплати 1 липня
З 1 липня проіндексують пенсії на 19,7% для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники тощо.Нагадаємо! Розмір підвищення може варіюватися від 100 до 1 000 гривень, залежно від індивідуальних виплат кожної особи.
До слова, журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тож індексація проходить для них за загальними правилами.