Серпень можна зустріти без пенсії: чому виплати можуть припинити
- Пенсіонерам слід повідомляти Пенсійний фонд України про зміни у своєму житті, аби уникнути урізання виплат.
- Неповідомлення про зміни може призвести до штрафів, в тому числі повернення надлишкових виплат, які можуть стягуватись примусово до 20% від пенсії.
Деяким пенсіонерам можуть урізати або зовсім припинити грошові виплати. Для цього існує ціла низка причин.
Кого можуть позбавити пенсій?
Аби уникнути проблем з пенсіям, літнім людям слід повідомляти ПФУ про зміни у своєму житті, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Що мається на увазі? Пенсіонер або пенсіонерка повинні повідомляти Пенсійний фонд про такі зміни:
- виїзд на постійне місце проживання за кордон;
- оновлення документів, зокрема зміну паспорта;
- зміну даних, важливих для нарахування пенсії (наприклад, прізвища);
- працевлаштування;
- звільнення з роботу;
- зміну місця реєстрації;
- зміну чи припинення дії певного статусу.
Пенсіонери мають певний час – до 10 днів – аби повідомити про нововведення у своєму житті. Інакше ж українці ризикують отримати штраф.
Які штрафи можна отримати?
Пенсіонерів, які отримали підвищені виплати незаконно, зобов'яжуть повернути надлишкову суму. Українці можуть повернути переплату добровільно. Проте можуть бути застосовані й примусові заходи. Тоді кошти стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.
Важливо! Пенсійний фонд має право забирати до 20% від пенсій для відшкодування фінансових втрат.