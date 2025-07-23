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Економіка Соцвиплати Серпень можна зустріти без пенсії: чому виплати можуть припинити
23 липня, 15:40
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Серпень можна зустріти без пенсії: чому виплати можуть припинити

Валерія Моргун
Основні тези
  • Пенсіонерам слід повідомляти Пенсійний фонд України про зміни у своєму житті, аби уникнути урізання виплат.
  • Неповідомлення про зміни може призвести до штрафів, в тому числі повернення надлишкових виплат, які можуть стягуватись примусово до 20% від пенсії.

Деяким пенсіонерам можуть урізати або зовсім припинити грошові виплати. Для цього існує ціла низка причин.

Кого можуть позбавити пенсій?

Аби уникнути проблем з пенсіям, літнім людям слід повідомляти ПФУ про зміни у своєму житті, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Що мається на увазі? Пенсіонер або пенсіонерка повинні повідомляти Пенсійний фонд про такі зміни:

  • виїзд на постійне місце проживання за кордон;
  • оновлення документів, зокрема зміну паспорта;
  • зміну даних, важливих для нарахування пенсії (наприклад, прізвища);
  • працевлаштування;
  • звільнення з роботу;
  • зміну місця реєстрації;
  • зміну чи припинення дії певного статусу.

Пенсіонери мають певний час – до 10 днів – аби повідомити про нововведення у своєму житті. Інакше ж українці ризикують отримати штраф.

Які штрафи можна отримати?

Пенсіонерів, які отримали підвищені виплати незаконно, зобов'яжуть повернути надлишкову суму. Українці можуть повернути переплату добровільно. Проте можуть бути застосовані й примусові заходи. Тоді кошти стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Важливо! Пенсійний фонд має право забирати до 20% від пенсій для відшкодування фінансових втрат.