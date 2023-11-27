Впоралися майже за три тижні: ПФУ завершив виплату пенсій у листопаді
27 листопада 2023, 09:01Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Станом на 24 листопада ПФУ завершив виплату пенсій для українців за цей місяць. На це виділили майже 60 мільярдів гривень.
Українцям виплатили пенсії за листопад
У листопаді на виплати пенсій регулятор виділив 57,9 мільярда гривень. З них 9,7 мільярда гривень було виплачено через Укрпошту, а ще 48,2 мільярда гривень – через уповноважені банки.
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Профінансовано наступні видатки:
- на субсидії та пільги – 2,452 мільярда гривень;
- на страхові виплати – 2,285 мільярда гривень, з яких 1,203 мільярда витратили на лікарняні.
До слова у листопаді ПФУ надало понад мільйон послуг для осіб, які до нього звернулися.
Які пенсії в Україні
Наразі середня пенсія в Україні становить – 5 350 гривень. Проте вже у 2024 році прогнозують, що середня виплата зросте до 6 тисяч гривень.
Загалом розмір пенсій для українців розподілений так:
- 0,6% пенсіонерів отримує – до 2 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.