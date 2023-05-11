Літом українцям підвищать пенсії: у кого зростуть виплати на 20%

Літом на українців чекає чергова індексація пенсій, проте доплатять далеко не усім. Лише колишні працівники певної професії отримають 20% надбавки.

Кому доплатять 20% до пенсії

Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус повідомив, що протягом 2023 року в Україні буде проведено декілька індексацій пенсій.

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Із 1 березня на коефіцієнт збільшення 1,197 було проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", збільшено розміри мінімальних пенсій з інвалідності військовослужбовцям і постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи,

– відзвітував Капінус.

Він додав, що також зросли виплати для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж.

Нагадаємо! 1 березня 2023 року Україна провела масштабне перерахування пенсій, яке торкнулося 10 мільйонів українців.

З 1 липня перерахують пенсії для колишніх держслужбовців, виплати збільшаться на 19,7%.

Деяких українців можуть позбавити пенсії

Мінфін та Пенсійний фонд запланували масштабну перевірку одержувачів соціальних виплат. Ті, хто її не пройдуть – втратять свою пенсію.

Перевірятимуть легітимність надання соціальних виплат для пенсіонерів. Зокрема, звернуть увагу на валідацію даних, персональні дані пенсіонерів та правомірність виплати пенсії за законом.

Пенсії українцям перевірять за наказом "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

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