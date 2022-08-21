Тисячі українців можуть залишитися без пенсій: хто, чому та як відновити виплати

На окупованих територіях пенсіонери не завжди можуть отримати пенсії через припинення роботи "Укрпошти" та труднощі зі зняттям готівки. Правники розповіли, чи загрожує кримінальна відповідальність пенсіонерам через виплати від окупантів та як повернути пенсію після повернення на підконтрольну територію України.

Першого серпня генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що "Укрпошта" працює лише на підконтрольній території України. Тож пенсіонери, які отримували пенсії фізично у відділення, більше не мають такої можливості. Нагдаємо, що з 1 липня перестав працювати поштовий оператор на території Херсонської області.

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До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це далі більше немає можливост,

– написав він у дописі в телеграмі.

В липні "Укрпошта" виплатила 44,3 мільйонів пенсій українцям, які евакуювалися на підконтрольну територію України, за допомогою переадресації. Найбільша кількість таких виплат зафіксована в липні в Київській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy, у коментарі сайту 24 каналу зауважила, через те, що на тимчасово окупованих територіях фактично заблокована українська банківська система, система "Укрпошти", яка також здійснює пенсійні виплати, пенсіонери фактично позбавлені можливості отримувати пенсійні виплати з боку України, й у пенсіонерів власне немає вибору. Саме тому деякі погоджуються, на її думку, на пенсійні виплати від окупантів.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов підкреслив, що у пенсіонерів на окупованих територіях також є складнощі й зі зняттям готівки з банкоматів, передає "Радіо Свобода".

Готівки просто немає, бо перевести, зняти гроші з картки можна лише через всяких дільців, які беруть відсотки за це, від 10%,

– розповів Дудукалов.

Яку пенсію пропонують окупанти

Ексклюзивно для 24 каналу в Маріупольській міській раді розповіли, які пенсії пропонують окупанти пенсіонерам. Там зауважили, що фактично є дві цифри: перша – те, що обіцяють окупанти, друга – реальність.

Обіцяють десь 10 тисяч рублів. Але після перерахунку виходить не більше 7 тисяч рублів. Є дві цифри. Перша, це те, що вони обіцяють – 10 тисяч рублів. А є реальність – не більше 7 тисяч рублів. Яким чином вони розраховують – це загадка,

– резюмують у міськраді.

Довідка: згідно з даними сайту "Мінфін" , 10 тисяч рублів еквівалентні 3 350 гривень, а 7 тисяч рублів – 2 345 гривень. Станом на 19 серпня 1 рубль дорівнював 34 копійкам.

Також у міськраді Маріуполя наголосили, що окупанти підвищили ціни у декілька разів. Тож пенсіонери за ці гроші собі можуть дозволити зовсім мало. Річ у тім, що в перерахунку на гривні пенсія від окупантів значно менша за мінімальну пенсію в Україні.

Але потрібно розуміти. В Маріуполі окупанти встановили ціни в магазинах у 3, а то і 4 рази вищі, ніж було раніше. Якщо перерахувати з оглядом на це, то пенсія по нашому виходить десь 1 500 гривень,

– розповіли 24 каналу.

Які пенсії в Україні

Мінімальна пенсія в Україні з 1 липня цього року складає 2 027 гривень.

в Україні з 1 липня цього року складає 2 027 гривень. Середня – 4 437 гривень.

Восени українських пенсіонерів також чекатиме індексація виплат. З 1 жовтня вони зростуть на 300 гривень для тих, чий вік понад 70 років. Що стосується мінімальної пенсії для цієї категорії, то вона не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень, але є умова – повний страховий стаж. Нині він складає 29 років.

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла, що якщо пенсіонери 70+ мають недостатньо страхового стажу, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині.

Чи можуть пенсіонери відновити пенсійні виплати

, що з 1 грудня зросте мінімальна пенсія в Україні до 2 093 гривні, оскільки бюджетом-2022 передбачене підвищення прожиткового мінімуму. До речі, у грудні слід очікувати підвищення й інших соціальних виплат, котрі до нього прив'язані: аліменти, допомога з безробіття, допомога на дитину.

Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери", розповів у коментарі 24 каналу, що переїхавши на підконтрольну територію України, пенсіонери мають право поновити отримання пенсій у повному обсязі.

Для цього пенсіонеру треба зареєструватись як внутрішньопереміщена особа (ВПО – 24 канал) та звернутися до пенсійного фонду з заявою про відновлення пенсії. Також це можна зробити через додаток ДІЯ,

– пояснив експерт.

Що у разі, якщо пенсіонер не може отримати пенсію фізично у відділенні "Укрпошти", то виплати накопичуватимуться на його рахунку протягом шести місяців. Також пенсіонери можуть змінити спосіб отримання пенсій: з фізично у відділенні "Укрпошти" на формат переказів на банківську картку.

Варто ознайомитись Як змінити спосіб отримання пенсії: інструкція від ПФУ

Як поновити пенсійні виплати

Щоб поновити пенсійні виплати, пенсіонер повинен отримати статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи), після переїзду на підконтрольну територію України. Для отримання пенсії внутрішньо переміщеній особі необхідно зареєструватися та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка дозволить, зокрема, переоформити соціальні виплати, пенсію, пояснила адвокатка Монастирська. Заяву про взяття на облік може подати в електронному форматі, або ж особисто.

В електронній формі

Подати заяву в електронному форматі можна за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву в електронній формі через Портал Дія, після включення відомостей про неї до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб звертається до уповноваженого органу або уповноваженої особи територіальної громади/центру надання адміністративних послуг за місцем перебування на обліку для отримання довідки у паперовій формі.

Після чого, з відповідною довідкою у паперовій формі особа звертається в управління Пенсійного фонду України в районі фактичного місця проживання для відновлення пенсійних виплат.

Особисто

Щоб фізично подати заяву, необхідно звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. Також заявнику необхідно надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

В заяві про постановку на облік в якості внутрішньо переміщеної особи необхідно зазначити:

прізвище, ім'я та по батькові;

громадянство;

дата та місце народження;

стать;

відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);

відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;

відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;

адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;

обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;

відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);

відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.

Довідка видається безоплатно у день подання заяви про взяття на облік, крім випадків, коли при подачі заяви в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або в документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення.

У такому випадку уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

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За який період пенсіонер зможе отримати виплати

Правники, яких опитала Економіка 24, одноголосно відповіли, що пенсіонер зможе поновити виплати та отримати кошти за той період, коли не мав змоги забрати виплати з тих чи інших причин, адже таке право захищено на законодавчому рівні.

Національним законодавством України чітко регламентовано відповідну процедуру. Так, поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",

– пояснила Монастирська.

Зверніть увагу, що українці можуть отримати пенсії за минулий час, але не більше як за три роки. Разом з тим адвокатка додала, у зв'язку з сучасними реаліями, у ПФУ наголошують, що всі виплати, які пенсіонери не змогли отримати вчасно протягом війни, будуть збережені. Якщо пенсіонери не можуть виїхати на безпечну територію, то отримають виплати якнайшвидше після деокупації.

Пенсію можна отримати в спадок

Відповідно до ст. 46 (виплата пенсії за минулий час) цього Закону, нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Правник Чудовський розповів, що отримати неотриману пенсію мають також спадкоємці після того, як отримають спадщину.

Пенсія нараховується і на неї має право пенсіонери з дня призначення і до дня смерті. Ніяких виключень згідно закону немає,

– поділився він.

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Чи буде відповідальність за пенсії від окупантів

На думку Віолети Монастирської, не всі пенсіонери мають фінансові та/або фізичні можливості покинути власні домівки та переїхати на підконтрольну територію України. "Та й чи можна карати літню людину за те, що вона намагається вижити в тих умовах, в яких вона опинилась не з власної волі? Але ж це питання моральне", – вважає юристка.

Кримінальної відповідальності за отримання виплат від окупантів не передбачено. Пенсіонери мають право отримувати будь-які виплати від окупантів. Згідно діючого міжнародного права, саме на окупантах лежить обов'язок утримувати окуповані території та запобігати гуманітарним та техногенним катастрофам,

– розповів Чудовський.

Разом з тим Монастирська підкреслила, що після 24-го лютого Кримінальний кодекс України таки дійсно зазнав ряду змін у зв’язку з впровадженням воєнного стану. Мовиться про нову статтю 11-1 – Колабораційна діяльність, однак жодних змін, якими було інкриміновано таке діяння як отримання пенсіонерами виплат від окупантів, не впроваджено.

Окрім цього, відповідно до статі 5 Кримінального кодексу України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Таким чином, навіть якщо відповідне діяння буде в майбутньому інкриміновано, в чому є великі сумніви, пенсіонери, які отримували виплати від окупантів до цього часу, не будуть нести кримінальної відповідальності,

– пояснила Монастирська.