Пенсії в окупації: що буде з виплатами та як отримати гроші

Пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та отримували виплати через відділення Укрпошти наразі не можуть забрати виплати. 24 Канал поспілкувався з юристом, аби дізнатись, чи збережеться у такому випадку вся сума виплат та як діяти.

Українські пенсії в окупації

Юрист Максим Боярчуков, у коментарі 24 Каналу, пояснив, що за українцями, які опинились на тимчасово окупованих територіях внаслідок збройної агресії Росії, зберігається право на нарахування та отримання пенсій, які передбачені законодавством.

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Максим Боярчуков Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Станом на сьогодні, починаючи з дня повномасштабного вторгнення, держава продовжує нараховувати пенсії у повному обсязі за кожен місяць. Ті пенсіонери, які отримували пенсії на банківську карту і далі її продовжують отримувати, однак через відсутність банківських відділень та відділень Укрпошти українці не можуть отримати готівку. Пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях і не можуть отримувати пенсію особисто (через Укрпошту – 24 Канал), за необхідності можуть перевести виплати на банківську картку.

Кабмін врегулював виплату пенсій та соціальної допомоги особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, шляхом прийняття постанови № 457, якою передбачено, що для осіб, які проживають у населених пунктах, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, нарахування та виплата всіх належних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжується у повному обсязі з урахуванням кількох особливостей.

Тож у разі неможливості доставки Укрпоштою пенсій, грошової допомоги, невиплачені суми включаються до виплати у наступних виплатних періодах.

Тобто людина зможе отримати пенсію за той період, коли не могла її отримати та знаходилася на тимчасово окупованих територіях,

– пояснює юрист.

Як переказати пенсію на картку за допомогою ПФУ

Боярчуков нагадує, що українці можуть спробувати переказати пенсію на карту за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися;

знайти та вибрати пункт "Про пенсійне забезпечення";

обрати розділ "Внесення змін до пенсійної справи", – Заява про зміну способу виплати пенсії;

заповнити всю необхідну інформацію (підказки будуть на екрані);

завантажити відскановані документи – паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;

заявку необхідно підписати власним електронним підписом (ЕЦП можна зробити за допомогою онлайн банкінгу).

У банківської картки закінчився термін дії

Також виникають проблематичні питання, коли закінчується строк дії банківської карти на яку здійснювались пенсійні надходження. У цьому випадку людина може спробувати відкрити віртуальну банківську карту та перевести пенсійні виплати на таку карту у спосіб, що наведений вище.

Якщо такої можливості немає, пенсійні виплати у будь-якому випадку будуть надходити та зберігатися до дня, коли людина зможе відновити банківську карту та надати реквізити рахунку для надходження пенсійних виплат.

Які зараз пенсії в Україні

У 2023 році 10,5 мільйона осіб проіндексують пенсії: хтось вже отримав більші виплати, а комусь треба зачекати до 1 квітня та 1 липня.

Мінімально пенсія зросте на 100 гривень. Таку надбавку отримають новоспечені пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2020 – 2022 роках.

Інші можуть розраховувати на середню індексацію в розмірі 600 гривень, а максимальну – 1 500 гривень.

Загалом пенсії піднімуть на 19,7%. Але цю надбавку вираховуватимуть від базової пенсії. Тобто, якщо пенсіонер має пенсію 2 500 гривень і ще 500 гривень доплата, то індексацію застосують лише до 2 500 тисяч гривень.