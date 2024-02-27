В березні українцям перерахують мінімальні пенсії

1 березня 2024 року відбудеться не тільки щорічна індексація пенсій, але і їх перерахунок. Цей перерахунок включатиме надбавки, підвищення та інші доплати до пенсії.

Як зростуть пенсії

Перерахунок мінімальних пенсій залежатиме від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу. Він також пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму, який становить нині 2 361 гривню.

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Скільки отримуватимуть інші категорії пенсіонерів:

Для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію через невеликий страховий стаж, розмір виплат збільшиться з 2 520 гривень до 2 725 гривень.

Пенсіонери до 70 років зі стажем відповідно 30 років для жінок і 35 років для чоловіків матимуть пенсію, збільшену з 2 760 гривень до 2 980 гривень;

Для пенсіонерів, що не працюють, віком від 65 до 70 років зі стажем 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків, а також пенсіонерів старше 80 років зі стажем 20/25 років відповідно для жінок і чоловіків, пенсія підніметься з 3 120 гривень до 3 370 гривень;

Пенсіонери, які досягли 70 років зі стажем 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків, отримають збільшення пенсії з 3 000 гривень до 3 240 гривень.

Індексація пенсій: як зростуть виплати

Після індексації пенсії в Україні зростуть приблизно на 8%, що означає середнє збільшення виплат на 322 гривні. Таким чином, середній розмір пенсії зросте до 5 717 гривень.

Таке збільшення ґрунтується на індикаторах інфляції та динаміці середньої заробітної плати по країні. У 2024 році відбудеться індексація найменших пенсійних виплат уже вдруге.

Індексація торкнеться понад 10 мільйонів громадян, зокрема:

9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;

близько 600 тисяч пенсіонерів з-поміж військовослужбовців;

приблизно 100 тисяч осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

З 1 квітня також заплановано автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які продовжують свою трудову діяльність, з огляду на оновлені дані про страховий стаж.