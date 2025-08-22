Люди з інвалідністю отримують пенсії різного розміру, залежно від групи та причини отримання інвалідності. Стало відомо, чи підвищать виплати восени.

Які умови для оформлення пенсії по інвалідності?

Умови для отримання пенсій по інвалідності різні, залежно від того, це цивільний українець чи військовослужбовець, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

1.Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Такі виплати призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Коли призначають пенсію по інвалідності? Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

2. Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Такі виплати призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100 % сум грошового забезпечення;

II група – 80 % сум грошового забезпечення;

III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Який мінімальний розмір пенсій по інвалідності для цивільних та військових?

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності за солідарною системою такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група – 16 847 гривень;

ІІ група – 13 822 гривні;

ІІІ група – 9 478 гривень.

Зауважте! Останнє підвищення пенсій по інвалідності в Україні відбулося у березні цього року під час планової індексації. Більше повідомлень про підвищення пенсій не було, тому їхній розмір восени 2025 року не зміниться.