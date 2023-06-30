Що робити, якщо призупинили виплату пенсії з інвалідності

Українські пенсіонери можуть стикнутися із проблемою, коли пенсії по інвалідності можуть припинити. Головною причиною цього може стати виїзд за кордон.

Чому можуть припинити пенсії по інвалідності

Для деяких пенсіонерів, які отримують пенсії по інвалідності, виплати можуть припинити. Все через те, що вони виїхали за кордон, повідомляють у Пенсійному фонді.

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У такому випадку для того, щоб ухвалили рішення про продовження виплат, необхідно надіслати відповідні заяву та документи поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду, або ж через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсії" – "Продовження пенсії".

Якщо ви надсилаєте, то видрукуйте її та заповніть за зразком.

Крім заяви, потрібні копії документів:

паспорт (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива.

Хто має право одразу на соціальну допомогу й пенсію

Такі виплати можуть отримувати особи, яким встановили інвалідність ще у дитинстві, тобто до 18 років. Вони можуть отримувати соціальну допомогу у розмірі:

100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2 093 грн) – особи з інвалідністю з дитинства I групи;

80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 674,40 грн) – особи з інвалідністю з дитинства II групи;

60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 255,80 грн) – особи з інвалідністю з дитинства III групи;

70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 465,10 грн);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років.

У Пенсійному фонді додали, що такі особи можуть одночасно отримувати й пенсію по втраті годувальника, якщо вони мають на це право.