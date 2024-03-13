Як зміняться пенсії українців з ІІІ групою інвалідності у березні

У березні розпочалася планова індексація пенсійних виплат. У більшості українців відбудеться відчутне зростання пенсії.

Які зараз виплати по інвалідності

Першочергово на розмір виплат по інвалідності впливає призначена група. Визначенням ступеня каліцтва займається спеціальна комісія.

Читайте також Допомога від Данії: на що Україні нададуть понад 300 мільйонів доларів

Уряд визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть. Зараз ці суми такі:

для І групи – 2 760 гривень;

ІІ та ІІІ група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

працююча особа з інвалідністю ІІ чи ІІІ групи – 2 093 гривень.

Виплати по інвалідності прямо залежать від вікових. Станом на тепер, це співвідношення таке:

100% пенсії за віком – І група;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Як зміняться пенсії після індексації

Є винятки, зокрема, чорнобильці та громадяни, що отримали інвалідність, внаслідок військових дій. Для них діють окремо встановлені мінімуми.

Показник цьогорічної індексації складає майже 8%. Середній розмір пенсій після перерахунку становитиме 5 717 гривень.

Виплати українських пенсіонерів мають зрости на щонайменше 100 гривень. Максимально пенсії можуть збільшитись на 1 500 гривень.