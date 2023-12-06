Скасування пенсій по інвалідності: які грошові виплати будуть натомість

Пенсія по інвалідності надається громадянам, які набули каліцтво внаслідок певних обставин. Для отримання цієї виплати, необхідно відповідати певним критеріям.

Кому не надається пенсія по інвалідності

Виплати по інвалідності залежать від призначеної групи. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія.

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На пенсію по інвалідності впливають вікові виплати. Зараз це співвідношення таке:

100% пенсії за віком, як виплати по інвалідності, отримують особи з І групою;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Для розрахування виплат по інвалідності до уваги береться стаж особи та її вік. Уряд встановив мінімуми, відповідно до кожної групи:

при призначенні І групи, необхідно мати щонайменше 1 рік стажу до 26 років;

ІІ та ІІІ групи обов'язково мати 1 рік стажу до 24 років.

Які виплати по інвалідності отримують особи без стажу

До стажу дораховується навчання, підвищення кваліфікації чи перекваліфікація, лише у тому випадку, якщо вони відбувалися до 1 січня 2004 року.

Є випадки, коли інвалідність має особа у якої немає жодного року стажу. Тоді їй призначається спеціальна грошова допомога.

Потрібно зауважити, що ця виплата надається після розгляду справи у ПФУ. Станом на зараз така грошова соціальна допомога призначається лише особам з І групою інвалідності або малозабезпеченим громадянам.