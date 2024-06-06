Оформлення пенсії по інвалідності: як отримати спеціальне посвідчення

Щоб отримувати пенсію по інвалідності, особа має пройти спеціальну комісію. Під час цієї експертизи встановлюється ступінь каліцтва.

Як оформити посвідчення

Щоб оформити посвідчення, яке підтверджує інвалідність, особа має звернутись до виконавчого органу у своєму населеному пункті. Зробити це можна особисто або ж через законного представника.

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Що потрібно мати при собі:

паспорт (або інше посвідчення особи);

фото 30×40.

Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги,

– йдеться у пояснювальній записці.

Посвідчення отримує законний представник особи, якщо:

соцдопомога призначена дитині з інвалідністю;

особі з інвалідністю з дитинства;

громадянина визнали недієздатним.

Коли особа за станом здоров’я, за її письмовою заявою, не може прибути до органу соціального захисту населення для отримання посвідчення, видача посвідчення проводиться з доставкою за її місцем проживання та покладається на орган соціального захисту населення, в якому особа перебуває на обліку як одержувач державної соціальної допомоги,

– повідомляється у "Дія".

Який розмір пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності вираховується індивідуально, зважаючи на вікову виплату особи, а також її ступінь каліцтва. Урядом встановлено таке співвідношення:

люди з інвалідністю I групи мають щонайменше 100% пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи – 90%;

люди з інвалідністю III групи — 50%.

При цьому, ці виплати не можуть бути меншими ніж: