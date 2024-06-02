Як зміняться виплати по інвалідності для осіб з III групою у червні

Пенсія по інвалідності прямо залежить від вікової виплати. Також на кінцеву суму впливає група призначена особі.

Від чого залежить розмір такої пенсії

Особа проходить медичне обстеження, під час якого спеціалісти визначають групу інвалідності. Комісія може призначатися повторно через деякий час.

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Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю III групи становить 50% від вікової виплати. Однак, є громадяни для яких це значення інше.

Зокрема, для ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС така пенсійна виплата може вираховуватись як:

мінімальна заробітна плата (станом на 1 січня поточного року) у п'ятикратному розмірі;

Значення, що розраховується на основі середньої зарплати вказаної особи, отриманої у зоні відчуження протягом 1986 – 1990 років.

Для тих, хто отримав інвалідність внаслідок участі у військових діях, такі виплати вираховуються з зарплати. Вони складають 60% від офіційного грошового забезпечення постраждалого.

Чи зросте пенсія у червні

У червні зростання виплат по інвалідності не передбачається. Встановлені мінімуми збільшились раніше через підвищення прожиткового мінімуму до 2 920 гривень.

Зараз мінімальні виплати особи з інвалідністю залежно від групи та обставин такі: