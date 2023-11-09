Попри війну стараються підвищити: що буде з пенсіями по інвалідності до кінця року

Попри воєнний стан в країні, влада намагається проводити заплановані підвищення соціальних виплат, як це було у мирний час. Проте попри це до кінця 2023 року пенсії по інвалідності не зміняться.

Коли зростуть пенсії по інвалідності

Дійсно до кінця 2023 року очікувати на підвищення таких пенсій не варто. За цей рік уже була проведена масштабна індексація пенсій, яка вплинула на виплати по інвалідності.

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Найближча дата перегляду розміру пенсій – 1 березня 2024 року. Тоді буде проведена нова індексація, але вже за іншою системою. Уряд планує впровадити коефіцієнти та бали, які зрівняють виплати людей, що вийшли на пенсію за однакових умов, але у різний час.

Нагадаємо, що мінімальний розмір пенсії по інвалідності такий:

І група – 2 300 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 100 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

Як працюватиме бальна система

Міністерка Оксана Жолнович заявила, що уряд планує запровадити бальну систему нарахування пенсій.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України За останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от усе, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менші за реальну вартість коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде проведено перерахунок.

Вона наголосила, що нині існує проблема, адже люди з однаковим страховим стажем, але набутим у різний час, мають виплати різного розміру. Тож бали, які отримає українець за свій стаж, щорічно порівнюватимуть із показником середньої зарплати. Таким чином планують урівняти виплати і надалі проводити ефективнішу індексацію.

Планується розрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11 – 12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше,

– роз'яснює Жолнович.

Міністерка додала, що бюджет ПФУ поповниться на 100 мільярдів гривень, основна частина з яких це сплачений українцями ЄСВ.