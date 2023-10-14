Як діятиме нова пенсійна система

У 2024 році уряд планує запровадити бальну систему для розрахунку пенсії. Таку реформу в ефірі телемарафону анонсувала міністерка – Оксана Жолнович, повідомляє 24 Канал. Метою таких змін є регуляція розміру виплат та унормування нарахувань.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України За останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от усе, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менші за реальну вартість коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде проведено перерахунок.

До тепер існує проблема, що люди з однаковим страховим стажем, але набутим у різний час, мають виплати різного розміру. Бали, які буде отримувати громадянин, створюватимуть індивідуальну скарбничку. Це значення щорічно порівнюватимуть із показником середньої зарплати. Таким чином індексація відбуватиметься ефективніше.

Планується розрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11 – 12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше.

– роз'яснює Жолнович

Міністерка також вказала, що бюджет ПФУ поповниться на 100 мільярдів гривень. Кошти будуть братися з доходів українців, найбільший внесок з цієї суми – це ЄСВ, сплачене військовими.

Як зростуть пенсії у 2024 році

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросте з 2 093 гривні до 2 361 гривні. Збільшиться і прожитковий мінімум. Він виросте до 2 920 гривень. Індексація пенсій планується з 1 березня 2024 року. Виросте і мінімальна зарплата. Підвищення планується двома хвилями: