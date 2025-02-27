Виплати працюючих пенсіонерів зростуть: коли відбудеться підвищення
- Цьогорічний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів буде проведено автоматично, але надбавка за новонабутий стаж буде відчутна лише у червні 2024 року.
- Перерахунок пенсій здійснюється у травні, враховуючи звіти страхувальників за І квартал 2024 року, а виплати у червні включатимуть доплати за квітень та травень.
Цьогоріч відбудеться традиційний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів. Виплати цих осіб зростатимуть не одразу.
Як відбудеться перерахунок пенсій
За словами урядовиці Дарії Марчак, перерахунок пенсії відбувається автоматично, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати, і протягом наступного року від однієї індексації до іншої індексації або від квітня до квітня вона напрацьовує, вона сплачує внески зі своєї заробітної плати, відповідно в неї збільшуються, накопичуються додаткові пенсійні права.
Однак, потрібно враховувати певні нюанси. Надбавка за новонабутий стаж не буде надана у квітні. Це підвищення стане відчутним аж у червні, як у 2024 році, повідомляє ПФУ.
З урахуванням того, що страхувальники подавали звіти за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, тому перерахунок працюючим пенсіонерам проведено у травні,
– звітував Пенсійний фонд торік.
Зауважте! Виплата перерахованих пенсій у червні здійснювалась з урахуванням доплат за квітень та травень.