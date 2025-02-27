Как произойдет перерасчет пенсий

По словам чиновника Дарии Марчак, перерасчет пенсии происходит автоматически, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Украины Человек вышел на пенсию, но продолжает работать, и в течение следующего года от одной индексации к другой индексации или с апреля по апрель она нарабатывает, он платит взносы по своей заработной плате, соответственно у него увеличиваются, скапливаются дополнительные пенсионные права.

Однако нужно учитывать определенные нюансы. Прибавка за вновь приобретенный стаж не будет предоставлена в апреле. Это повышение станет ощутимым в июне, как в 2024 году, сообщает ПФУ.

С учетом того, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, поэтому перерасчет работающим пенсионерам проведен в мае,

– отчитывался Пенсионный фонд в прошлом году.

Заметьте! Выплата перечисленных пенсий в июне производилась с учетом доплат за апрель и май.