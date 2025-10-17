Росіяни, які почали працювати цього року, ризикують у майбутньому залишитися з дуже низькими пенсіями. Цих виплат не вистачить навіть на придбання найнеобхідніших продуктів.

Кому у Росії загрожує брак коштів?

Про це попередив депутат Держдуми та член Національної фінансової ради Банку Росії Сергій Гаврилов, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Moscow Times.

За словами депутата, становище молодих людей може погіршитися через плани перегляду вартості пенсійних балів. Зокрема Гаврилов заявив про проблеми всієї пенсійної системи.

Річ у тім, що формула страхової пенсії побудована таким чином, що підсумкова сума безпосередньо залежить від вартості одного пенсійного коефіцієнта.

Нині він індексується та зростає, що дозволяє хоча б частково компенсувати інфляцію. Якщо ж цей параметр буде знижено або заморожено, то пенсії мільйонів громадян фактично будуть урізані, навіть якщо формально слово "скорочення" ніхто не вимовить,

– пояснив Сергій Гаврілов.

Це призведе до:

зниження виплат; зменшення розміру пенсій з кожним роком.

У результаті це загрожує різким падінням рівня життя літніх росіян.

Зокрема наслідки відчуватимуться десятиліттями: покоління, яке сьогодні лише починає трудову діяльність, ризикує вийти на пенсію з виплатами, що не покривають навіть базових витрат. Гаврилов наголосив, що на тлі заходів підтримки для окремих пільгових категорій ситуація з пенсіями для решти громадян фактично перебуває у стагнації, що створює ризик поділу суспільства на "привілейованих" і всіх інших.

Цікаво! За даними Росстату, середній розмір призначених пенсій у серпні становив 23 520 рублів. Згідно з результатами опитування SuperJob від 8 жовтня, росіяни в середньому вважають гідним рівень пенсійного доходу на рівні 49,8 тисячі рублів на місяць.

Що відбувається з російською економікою?

У Росії максимально заперечують проблеми з економікою. Про це пише Reuters.

Російська влада каже, що країна має стабільні постачання бензину на внутрішній ринок. Нібито баланс між виробництвом і споживанням підтримується.

У Москві кажуть, що економіка навмисно уповільнюється, аби запобігти "перегріву" та що жодна зовнішня сила ніколи не зможе змусити Росію змінити курс.

