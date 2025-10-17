Укр Рус
Економіка Новини економіки У Росії може суттєво впасти рівень життя: кому "прогнозують" бідність
17 жовтня, 19:48
3

У Росії може суттєво впасти рівень життя: кому "прогнозують" бідність

Валерія Моргун
Основні тези
  • Молоді росіяни ризикують отримати низькі пенсії.
  • Середній розмір пенсій у Росії становить 23 520 рублів, що значно менше, ніж вважається гідним рівнем пенсійного доходу.

Росіяни, які почали працювати цього року, ризикують у майбутньому залишитися з дуже низькими пенсіями. Цих виплат не вистачить навіть на придбання найнеобхідніших продуктів.

Кому у Росії загрожує брак коштів?

Про це попередив депутат Держдуми та член Національної фінансової ради Банку Росії Сергій Гаврилов, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Moscow Times.

Читайте також Грошей меншає, примусу більшає: у Росії зменшують виплати новобранцям в армії 

За словами депутата, становище молодих людей може погіршитися через плани перегляду вартості пенсійних балів. Зокрема Гаврилов заявив про проблеми всієї пенсійної системи.

Річ у тім, що формула страхової пенсії побудована таким чином, що підсумкова сума безпосередньо залежить від вартості одного пенсійного коефіцієнта.

Нині він індексується та зростає, що дозволяє хоча б частково компенсувати інфляцію. Якщо ж цей параметр буде знижено або заморожено, то пенсії мільйонів громадян фактично будуть урізані, навіть якщо формально слово "скорочення" ніхто не вимовить,
– пояснив Сергій Гаврілов.

Це призведе до:

  1. зниження виплат;
  2. зменшення розміру пенсій з кожним роком.

У результаті це загрожує різким падінням рівня життя літніх росіян.

Зокрема наслідки відчуватимуться десятиліттями: покоління, яке сьогодні лише починає трудову діяльність, ризикує вийти на пенсію з виплатами, що не покривають навіть базових витрат. Гаврилов наголосив, що на тлі заходів підтримки для окремих пільгових категорій ситуація з пенсіями для решти громадян фактично перебуває у стагнації, що створює ризик поділу суспільства на "привілейованих" і всіх інших.

Цікаво! За даними Росстату, середній розмір призначених пенсій у серпні становив 23 520 рублів. Згідно з результатами опитування SuperJob від 8 жовтня, росіяни в середньому вважають гідним рівень пенсійного доходу на рівні 49,8 тисячі рублів на місяць.

Що відбувається з російською економікою?

У Росії максимально заперечують проблеми з економікою. Про це пише Reuters.

Російська влада каже, що країна має стабільні постачання бензину на внутрішній ринок. Нібито баланс між виробництвом і споживанням підтримується.

У Москві кажуть, що економіка навмисно уповільнюється, аби запобігти "перегріву" та що жодна зовнішня сила ніколи не зможе змусити Росію змінити курс.

Що ще слід знати про економіку у Росії?

  • У Росії виникають проблеми з транспортом, постачанням їжі та медперсоналом. На всі ці труднощі скаржаться мешканці видалених регіонів. Причиною таких змін у їхньому житті став брак коштів у місцевих бюджетах.

  • Також Кремль хоче дозволити купувати таблетки "по одній-дві" задля економії, а також заборонити утилізацію простроченої їжі, щоб роздавати її малозабезпеченим. Таким чином влада Росії фактично визнає провал "політики імпортозаміщення"