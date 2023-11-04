Деяким українцям скасують пенсії: хто залишиться без виплат

Мінсоцполітики для оптимізації бюджету може припинити виплати пенсіонерам. Відбувається це у випадку відсутності операцій із пенсійним рахунком протягом 180 днів за певних умов.

Хто більше не отримуватиме пенсії

Під час телемарафону заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила, що у разі відсутності карткових операцій на пенсійному рахункові впродовж 180 днів (6 місяців) – нарахування припиняються, передає 24 Канал.

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Заступниця міністра пояснила, що такі механізми є необхідними для оптимізації грошей платників Єдиного соціального внеску. Застосовується така міра тоді, коли перестають відбуваються будь-які операції із пенсійним рахунком та триває до моменту, поки не стає відомо, що трапилось із його власником.

Також Марчак додала, що така практика вже здійснюється впродовж кількох років і підкреслила, що припинення виплат не означає їх повне скасування.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованішим для тих громадян, які перебувають за кордоном або в зоні бойових дій і в яких є проблеми з реалізацією цього механізму.

Яким чином можна відновити пенсійні виплати

Пенсія акумулюється на рахунках пенсійного фонду, але поки що не перераховується на картку людини, підкреслила Марчак.

Заступниця міністра соціальної політики уточнює, що пенсійні виплати можливо відновити. Для цього лише потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

Шляхи проходження фізичної ідентифікації:

звернення до відділення ПФУ або банку;

проходження відеоідентифікації Пенсійним Фондом;

надсилання листа до Пенсійного Фонду;

за допомогою порталу "Дія. Підпис".

Важливо, що у разі перебування пенсіонера за кордоном, необхідно звернутися до місцевого консульства.

На сьогодні мінімальна пенсія в Україні згідно з Бюджетом-2022 складає 2 093 гривні, а максимальна – 20 930 гривень