Кто больше не будет получать пенсии
Во время телемарафона заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что в случае отсутствия карточных операций на пенсионном счете в течение 180 дней (6 месяцев) – начисления прекращаются, передает 24 Канал.
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Замминистра пояснила, что такие механизмы необходимы для оптимизации денег плательщиков Единого социального взноса. Применяется такая мера тогда, когда перестают проходить какие-либо операции с пенсионным счетом и продолжается до тех пор, пока не становится известно, что случилось с его владельцем.
Также Марчак добавила, что такая практика уже осуществляется на протяжении нескольких лет и подчеркнула, что прекращение выплат не означает их полную отмену.
Я хотела бы всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий. А сейчас мы наоборот работаем над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и у которых есть проблемы с реализацией этого механизма.
Как можно возобновить пенсионные выплаты
Замминистра социальной политики уточняет, что пенсионные выплаты возможно возобновить. Для этого нужно пройти физическую идентификацию.
Пути прохождения физической идентификации:
- обращение в отделение ПФУ или банка;
- прохождение видеоидентификации Пенсионным Фондом;
- отправка письма Пенсионному Фонду;
- с помощью портала "Дия. Подпись".
Важно, что в случае пребывания пенсионера за границей необходимо обратиться в местное консульство.