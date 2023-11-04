Кто больше не будет получать пенсии

Во время телемарафона заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что в случае отсутствия карточных операций на пенсионном счете в течение 180 дней (6 месяцев) – начисления прекращаются, передает 24 Канал.

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Замминистра пояснила, что такие механизмы необходимы для оптимизации денег плательщиков Единого социального взноса. Применяется такая мера тогда, когда перестают проходить какие-либо операции с пенсионным счетом и продолжается до тех пор, пока не становится известно, что случилось с его владельцем.

Также Марчак добавила, что такая практика уже осуществляется на протяжении нескольких лет и подчеркнула, что прекращение выплат не означает их полную отмену.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Я хотела бы всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий. А сейчас мы наоборот работаем над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и у которых есть проблемы с реализацией этого механизма.

Обратите внимание! Пенсия аккумулируется на счетах пенсионного фонда, но пока не перечисляется на карточку человека, подчеркнула Марчак.

Как можно возобновить пенсионные выплаты

Замминистра социальной политики уточняет, что пенсионные выплаты возможно возобновить. Для этого нужно пройти физическую идентификацию.

Пути прохождения физической идентификации:

обращение в отделение ПФУ или банка;

прохождение видеоидентификации Пенсионным Фондом;

отправка письма Пенсионному Фонду;

с помощью портала "Дия. Подпись".

Важно, что в случае пребывания пенсионера за границей необходимо обратиться в местное консульство.

К теме! На сегодняшний день минимальная пенсия в Украине согласно Бюджету-2022 составляет 2 093 гривны, а максимальная – 20 930 гривен