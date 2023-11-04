Хто більше не отримуватиме пенсії

Під час телемарафону заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила, що у разі відсутності карткових операцій на пенсійному рахункові впродовж 180 днів (6 місяців) – нарахування припиняються, передає 24 Канал.

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Заступниця міністра пояснила, що такі механізми є необхідними для оптимізації грошей платників Єдиного соціального внеску. Застосовується така міра тоді, коли перестають відбуваються будь-які операції із пенсійним рахунком та триває до моменту, поки не стає відомо, що трапилось із його власником.

Також Марчак додала, що така практика вже здійснюється впродовж кількох років і підкреслила, що припинення виплат не означає їх повне скасування.

Дарина Марчак

Заступниця міністра соціальної політики

Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованішим для тих громадян, які перебувають за кордоном або в зоні бойових дій і в яких є проблеми з реалізацією цього механізму.

Яким чином можна відновити пенсійні виплати

Заступниця міністра соціальної політики уточнює, що пенсійні виплати можливо відновити. Для цього лише потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

Шляхи проходження фізичної ідентифікації:

  • звернення до відділення ПФУ або банку;
  • проходження відеоідентифікації Пенсійним Фондом;
  • надсилання листа до Пенсійного Фонду;
  • за допомогою порталу "Дія. Підпис".

Важливо, що у разі перебування пенсіонера за кордоном, необхідно звернутися до місцевого консульства.