Хто більше не отримуватиме пенсії
Під час телемарафону заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила, що у разі відсутності карткових операцій на пенсійному рахункові впродовж 180 днів (6 місяців) – нарахування припиняються, передає 24 Канал.
Читайте також Майже 60 мільярдів гривень на пенсії: які виплати українці отримали в жовтні
Заступниця міністра пояснила, що такі механізми є необхідними для оптимізації грошей платників Єдиного соціального внеску. Застосовується така міра тоді, коли перестають відбуваються будь-які операції із пенсійним рахунком та триває до моменту, поки не стає відомо, що трапилось із його власником.
Також Марчак додала, що така практика вже здійснюється впродовж кількох років і підкреслила, що припинення виплат не означає їх повне скасування.
Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованішим для тих громадян, які перебувають за кордоном або в зоні бойових дій і в яких є проблеми з реалізацією цього механізму.
Яким чином можна відновити пенсійні виплати
Заступниця міністра соціальної політики уточнює, що пенсійні виплати можливо відновити. Для цього лише потрібно пройти фізичну ідентифікацію.
Шляхи проходження фізичної ідентифікації:
- звернення до відділення ПФУ або банку;
- проходження відеоідентифікації Пенсійним Фондом;
- надсилання листа до Пенсійного Фонду;
- за допомогою порталу "Дія. Підпис".
Важливо, що у разі перебування пенсіонера за кордоном, необхідно звернутися до місцевого консульства.