На картку чи через відділення Укрпошти: як найчастіше отримують пенсії українці
16 березня 2023, 09:04Читать новость на русском
Джерело:Пенсіний фонд України
В Україні понад 8 мільйонів пенсіонерів отримують виплати на банківські картки, а не фізично у відділенні Укрпошти. Найчастіше пенсія приходить населенню на картку Приватбанку.
Як отримують пенсію українці
- 8,349 мільйона осіб отримують пенсії через поточні рахунки у банках, на картки.
- 2,355 мільйона – через відділення Укрпошти.
Варто ознайомитись Не подав заяву – втратив пенсію: кому з українців треба звернутися в Пенсійний фондЗверніть увагу! Сума перерахування коштів через банки за січень – лютий 2023 року складала 81,9 мільярда гривень, що на 22,1% більше, ніж у 2022 році (67,1 мільярда гривень).
На рахунки яких банків приходить найбільше пенсій
Згідно з даним Пенсійного фонду, найчастіше гроші населенню приходить на рахунки Приватбанку – 54,2% від загального обсягу виплат. Таким чином пенсію у Приватбанку отримують 4,527 мільйона осіб.
- На другому місці державний Ощадбанк – 35,8%, пенсії одержують 2,989 мільйона осіб.
- Райффайзен Банк закриває трійку лідерів. На рахунки іноземних банківських груп надходить 4% від загального обсягу нарахувань – отримують 330,5 тисяч осіб.
Дана про розподіл банків що здійснюють пенсійні виплати / Інфографіка ПФУ