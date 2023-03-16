На картку чи через відділення Укрпошти: як найчастіше отримують пенсії українці

В Україні понад 8 мільйонів пенсіонерів отримують виплати на банківські картки, а не фізично у відділенні Укрпошти. Найчастіше пенсія приходить населенню на картку Приватбанку.

Як отримують пенсію українці

8,349 мільйона осіб отримують пенсії через поточні рахунки у банках, на картки.

2,355 мільйона – через відділення Укрпошти.

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На рахунки яких банків приходить найбільше пенсій

Згідно з даним Пенсійного фонду, найчастіше гроші населенню приходить на рахунки Приватбанку – 54,2% від загального обсягу виплат. Таким чином пенсію у Приватбанку отримують 4,527 мільйона осіб. На другому місці державний Ощадбанк – 35,8%, пенсії одержують 2,989 мільйона осіб.

Райффайзен Банк закриває трійку лідерів. На рахунки іноземних банківських груп надходить 4% від загального обсягу нарахувань – отримують 330,5 тисяч осіб. Цікаво! На рахунки в інших банках приходять виплати для 502,9 тисячі осіб, що становить 6% від загального обсягу. На рахунки в інших банках приходять виплати для 502,9 тисячі осіб, що становить 6% від загального обсягу.

Сума перерахування коштів через банки за січень – лютий 2023 року складала 81,9 мільярда гривень, що на 22,1% більше, ніж у 2022 році (67,1 мільярда гривень).

Дана про розподіл банків що здійснюють пенсійні виплати / Інфографіка ПФУ