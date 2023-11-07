Понад 10 тисяч гривень пенсії: хто в Україні може отримати таку виплату

Пенсіонери з певною групою інвалідності можуть отримувати виплати понад 10 тисяч гривень на місяць. Мінсоцполітики вказало умови для призначення такої пенсії.

На сайті Міністерства соціальної політики України вказано, що пенсіонери, які мають інвалідність і передбачений законом страховий стаж, можуть претендувати на виплати понад 10 тисяч гривень.

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Які пенсії передбачені для осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики вказує, що виплати людям з інвалідністю, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу розподіляється:– виплачують 100 % пенсії за віком,– виплачують 90% пенсії за віком,– виплачують 50% пенсії за віком.

Для пенсіонерів з інвалідністю I групи передбачено такі соціальні виплати:

Для осіб, які втратили працездатність унаслідок воєнних дій – 525% прожиткового мінімуму;

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність – 80% середньої зарплати.

Для осіб з інвалідністю II групи передбачені наступні пенсійні виплати:

Для осіб, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій – 360% прожиткового мінімуму;

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність – 60% середньої зарплати.

Відповідно, для осіб з інвалідністю III групи виплати складають 50% пенсії за віком, відтак мінімальна сума:

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

– для осіб які не працюють; 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Які документи потрібно підготувати

На сайті Пенсійного Фонду України вказано чіткий перелік документів для необхідних для призначення виплат по інвалідності.

До пакету документів входить: