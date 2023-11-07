На сайте Министерства социальной политики Украины указано, что пенсионеры, имеющие инвалидность и предусмотренный законом страховой стаж, могут претендовать на выплаты более 10 тысяч гривен.

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Какие пенсии предусмотрены для лиц с инвалидностью

Для пенсионеров с инвалидностью I группы предусмотрены следующие социальные выплаты:

  • Для лиц, потерявших трудоспособность в результате военных действий – 525% прожиточного минимума;
  • Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность – 80% средней зарплаты

Для лиц с инвалидностью II группы предусмотрены следующие пенсионные выплаты:

  • Для лиц, получивших инвалидность в результате военных действий – 360% прожиточного минимума
  • Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность – 60% средней зарплаты

Соответственно, для лиц с инвалидностью III группы выплаты составляют 50% пенсии по возрасту, минимальная сумма:

  • 2 100 гривен – для лиц не работающих
  • 2 093 гривны – для тех, кто имеет работу

Какие документы нужно подготовить

На сайте Пенсионного Фонда Украины указан четкий перечень документов для необходимых для назначения выплат по инвалидности.

В пакет документов входит:

  • заявление о назначении пенсии по инвалидности;
  • паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
  • документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий страховой стаж;
  • документы, подтверждающие инвалидность;
  • данные о заработной плате.