На сайті Міністерства соціальної політики України вказано, що пенсіонери, які мають інвалідність і передбачений законом страховий стаж, можуть претендувати на виплати понад 10 тисяч гривень.

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Які пенсії передбачені для осіб з інвалідністю

Для пенсіонерів з інвалідністю I групи передбачено такі соціальні виплати:

  • Для осіб, які втратили працездатність унаслідок воєнних дій – 525% прожиткового мінімуму;
  • Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність – 80% середньої зарплати

Для осіб з інвалідністю II групи передбачені наступні пенсійні виплати:

  • Для осіб, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій – 360% прожиткового мінімуму
  • Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність – 60% середньої зарплати

Відповідно, для осіб з інвалідністю III групи виплати скадають 50% пенсії за віком, відтак мінімальна сума:

  • 2 100 гривень – для осіб які не працюють
  • 2 093 гривні – для тих, хто має роботу

Які документи потрібно підготувати

На сайті Пенсійного Фонду України вказано чіткий перелік документів для необхідних для призначення виплат по інвалідності.

До пакету документів входить:

  • заява про призначення пенсії по інвалідності;
  • паспорт або інші документи, що засвідчують особу;
  • документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує страховий стаж;
  • документи, що підтверджують інвалідність;
  • дані про заробітну плату.