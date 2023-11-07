На сайті Міністерства соціальної політики України вказано, що пенсіонери, які мають інвалідність і передбачений законом страховий стаж, можуть претендувати на виплати понад 10 тисяч гривень.
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Які пенсії передбачені для осіб з інвалідністю
Для пенсіонерів з інвалідністю I групи передбачено такі соціальні виплати:
- Для осіб, які втратили працездатність унаслідок воєнних дій – 525% прожиткового мінімуму;
- Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність – 80% середньої зарплати
Для осіб з інвалідністю II групи передбачені наступні пенсійні виплати:
- Для осіб, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій – 360% прожиткового мінімуму
- Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність – 60% середньої зарплати
Відповідно, для осіб з інвалідністю III групи виплати скадають 50% пенсії за віком, відтак мінімальна сума:
- 2 100 гривень – для осіб які не працюють
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу
Які документи потрібно підготувати
На сайті Пенсійного Фонду України вказано чіткий перелік документів для необхідних для призначення виплат по інвалідності.
До пакету документів входить:
- заява про призначення пенсії по інвалідності;
- паспорт або інші документи, що засвідчують особу;
- документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує страховий стаж;
- документи, що підтверджують інвалідність;
- дані про заробітну плату.