На сайті Міністерства соціальної політики України вказано, що пенсіонери, які мають інвалідність і передбачений законом страховий стаж, можуть претендувати на виплати понад 10 тисяч гривень.

Читайте також: Пенсії по інвалідності у листопаді: чи відбудеться збільшення виплат

Які пенсії передбачені для осіб з інвалідністю

Важливо! Мінсоцполітики вказує, що виплати людям з інвалідністю, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу розподіляється: I група – виплачують 100 % пенсії за віком, II група – виплачують 90% пенсії за віком, III група – виплачують 50% пенсії за віком.

Для пенсіонерів з інвалідністю I групи передбачено такі соціальні виплати:

Для осіб, які втратили працездатність унаслідок воєнних дій – 525% прожиткового мінімуму;

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність – 80% середньої зарплати

Для осіб з інвалідністю II групи передбачені наступні пенсійні виплати:

Для осіб, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій – 360% прожиткового мінімуму

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність – 60% середньої зарплати

Відповідно, для осіб з інвалідністю III групи виплати скадають 50% пенсії за віком, відтак мінімальна сума:

2 100 гривень – для осіб які не працюють

– для осіб які не працюють 2 093 гривні – для тих, хто має роботу

Які документи потрібно підготувати

На сайті Пенсійного Фонду України вказано чіткий перелік документів для необхідних для призначення виплат по інвалідності.

До пакету документів входить: