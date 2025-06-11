Хто з українців може отримувати дві пенсії одночасно

Право на отримання двох видів виплат в Україні мають люди з інвалідністю. Проте це правило діє в окремих випадках.

Хто і як може отримувати дві пенсії

За законом, людина може отримувати лише одну пенсію, проте є винятки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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Українцям доступна пенсія або за віком, або по інвалідності, або по втраті годувальника. Виключення є для осіб з інвалідністю з дитинства.

Їм можуть нарахувати і державну соціальну допомогу через стан здоров'я у органах соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника у ПФУ. Це можливо навіть якщо людина вже доросла, але недієздатна, і в неї помирає хтось людина, яка її доглядала.

Який розмір пенсії по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:

На одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

На двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Проте мінімальний розмір таких виплат з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим прожиткового мінімуму.