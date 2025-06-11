Хто з українців може отримувати дві пенсії одночасно
- Люди з інвалідністю з дитинства в Україні можуть отримувати дві пенсії: державну соціальну допомогу та пенсію по втраті годувальника.
- Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності, а пенсія по втраті годувальника становить 50% для одного члена сім'ї або 100% для двох і більше, розподілених між ними.
Право на отримання двох видів виплат в Україні мають люди з інвалідністю. Проте це правило діє в окремих випадках.
Хто і як може отримувати дві пенсії
За законом, людина може отримувати лише одну пенсію, проте є винятки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".
Дивіться також Вигідна пенсія: як збільшити виплати, якщо отримуєте пенсію за вислугу років
Українцям доступна пенсія або за віком, або по інвалідності, або по втраті годувальника. Виключення є для осіб з інвалідністю з дитинства.
Їм можуть нарахувати і державну соціальну допомогу через стан здоров'я у органах соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника у ПФУ. Це можливо навіть якщо людина вже доросла, але недієздатна, і в неї помирає хтось людина, яка її доглядала.
Який розмір пенсії по інвалідності
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
- 100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
- 90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
- 50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Який розмір пенсії по втраті годувальника
Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:
- На одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
- На двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.
Проте мінімальний розмір таких виплат з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим прожиткового мінімуму.