Пенсіонерам в Україні щомісяця виплачують пенсію. Однак виплати приходять у різні дати, залежно від графіка, який визначає Пенсійний фонд.

Коли виплачують пенсію?

Пенсія літнім людям виплачується кожного місяця в один і той же період – з 4 по 25 число місяця, за який здійснюють розрахунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Виплачують пенсію українцям за місцем фактичного проживання у відділеннях "Укрпошти", за допомогою адресної доставки або через банківські установи.

Від способу отримання коштів залежить дата отримання пенсії:

Якщо пенсійні виплати надходять через банк, то дата нарахування коштів прив'язана до внутрішнього графіка виплат у певному банку. Проте, як правило, пенсіонерам зараховують кошти у перші дні фінансування, а саме з 4 до 10 числа.

Пенсії, що доставляє "Укрпошта", виплачуються за затвердженим графіком підприємства. Він формується окремо по кожній дільниці.

Однак орган ПФУ, який призначив пенсію, зазвичай повідомляє літнім людям під час першої виплати орієнтовну дату наступних нарахувань.

У разі зміни дати виплати пенсій працівники поштового зв’язку за місяць до настання таких змін повідомляють про це пенсіонера із зазначенням причини зміни дати виплати, – додали у Пенсійному фонді.

Важливо! Пенсіонер за бажання має право змінити спосіб отримання пенсії та перейти з банку на поштове відділення або навпаки.

Хто першим отримує пенсію?

За інформацією ПФУ, першочергово отримати пенсійні виплати мають право:

українці з інвалідністю внаслідок війни;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

члени родин загиблих захисників.

Далі у списку йдуть люди з інвалідністю, яку вони отримали не внаслідок бойових дій.

Зауважте! Пенсійний фонд дуже рідко змінює дату виплати пенсії, оскільки це технічно складно. Адже терміни видачі коштів залежать від різних чинників, зокрема, від графіків роботи поштових відділень чи листонош, відділеності місця проживання пенсіонерів, які отримують пенсію адресно тощо.

Виплата пенсії в Україні: що потрібно знати?