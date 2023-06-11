Доплата за групу плюс пенсія за віком: які суми отримують люди з ІІІ групою інвалідності

В Україні пенсія за інвалідністю – включно з особами ІІІ групи – обчислюється, виходячи з 2 параметрів. Це відсоток від розміру пенсії за віком, а також група інвалідності.

Коли призначається пенсія

Ця виплата призначається з дня встановлення інвалідності. Але виключно за умови подачі відповідної заяви не пізніше, ніж за три місяці з дня встановлення інвалідності.

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У разі ж подання такої заяви пізніше зазначеного терміну, пенсія призначається з дня звернення.

Яку пенсію отримують особи з інвалідністю ІІІ групи

Для таких людей передбачена виплата у розмірі 50% пенсії за віком. Мінімальна ж пенсія складає:

для тих, хто не працює – 2 100 гривень.

для тих, хто працює – 2 093 гривні.

Яку пенсію отримають військові

Важливу роль в обчисленні розміру пенсії також відіграє період від дня встановлення інвалідності до виповнення 60 років. Він

Конкретний розмір пенсії з інвалідності для військовослужбовців залежить від 2 факторів:

розміру грошового забезпечення конкретної особи;

причини інвалідності.

Так, особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі 60% сум грошового забезпечення. Іншим особам з інвалідністю – 40% сум грошового забезпечення.

Виплати для "чорнобильців"

До кінця 2023 року. Річ у тім, що такі пенсії вже перерахували – у березні.

Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Для тих, хто має ІІІ групу вона складає 4 218 гривень.

Мінімальний же розмір пенсії для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи обчислюється на основі середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 1 березня цей показник складав 13 376,21 гривні. Відповідно, для ІІІ групи передбачена виплата у 60%, що дорівнює 8 025,73 гривні.