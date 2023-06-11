Когда назначается пенсия

Эта выплата назначается со дня установления инвалидности. Но исключительно при подаче соответствующего заявления не позднее, чем за три месяца со дня установления инвалидности.

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В случае подачи такого заявления позже указанного срока, пенсия назначается со дня обращения.

Какую пенсию получают лица с инвалидностью ІІІ группы

Для таких людей предусмотрена выплата в размере 50% пенсии по возрасту. Минимальная же пенсия составляет:

для тех, кто не работает – 2 100 гривен.

для работающих – 2 093 гривны.

Имейте в виду! Важную роль в исчислении размера пенсии также играет период со дня установления инвалидности до исполнения 60 лет. Он засчитывается в страховой стаж для исчисления пенсии по возрасту.

Какую пенсию получат военные

Конкретный размер пенсии по инвалидности для военнослужащих зависит от 2 факторов:

размера денежного довольствия конкретного лица;

причины инвалидности.

Так, лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере 60% сумм денежного довольствия. Другим лицам с инвалидностью – 40% сумм денежного довольствия.

Важно! К концу 2023 года лицам с инвалидностью пенсии не будут повышать. Дело в том, что такие пенсии уже пересчитали – в марте.

Выплаты для "чернобыльцев"

Лица с инвалидностью, наступившей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать менее четко определенной суммы. Для тех, кто имеет ІІІ группу, она составляет 4 218 гривен.

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы исчисляется на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 1 марта этот показатель составлял 13 376,21 гривны. Соответственно, для ІІІ группы предусмотрена выплата в 60%, что равно 8 025,73 гривны.