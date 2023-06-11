Когда назначается пенсия
Эта выплата назначается со дня установления инвалидности. Но исключительно при подаче соответствующего заявления не позднее, чем за три месяца со дня установления инвалидности.
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В случае подачи такого заявления позже указанного срока, пенсия назначается со дня обращения.
Какую пенсию получают лица с инвалидностью ІІІ группы
Для таких людей предусмотрена выплата в размере 50% пенсии по возрасту. Минимальная же пенсия составляет:
- для тех, кто не работает – 2 100 гривен.
- для работающих – 2 093 гривны.
Какую пенсию получат военные
Конкретный размер пенсии по инвалидности для военнослужащих зависит от 2 факторов:
- размера денежного довольствия конкретного лица;
- причины инвалидности.
Так, лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере 60% сумм денежного довольствия. Другим лицам с инвалидностью – 40% сумм денежного довольствия.
Выплаты для "чернобыльцев"
Лица с инвалидностью, наступившей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать менее четко определенной суммы. Для тех, кто имеет ІІІ группу, она составляет 4 218 гривен.
Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы исчисляется на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 1 марта этот показатель составлял 13 376,21 гривны. Соответственно, для ІІІ группы предусмотрена выплата в 60%, что равно 8 025,73 гривны.