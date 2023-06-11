Коли призначається пенсія

Ця виплата призначається з дня встановлення інвалідності. Але виключно за умови подачі відповідної заяви не пізніше, ніж за три місяці з дня встановлення інвалідності.

Читайте також Чи можна в Україні вийти на пенсію раніше 60 років у разі скорочення на роботі

У разі ж подання такої заяви пізніше зазначеного терміну, пенсія призначається з дня звернення.

Яку пенсію отримують особи з інвалідністю ІІІ групи

Для таких людей передбачена виплата у розмірі 50% пенсії за віком. Мінімальна ж пенсія складає:

для тих, хто не працює – 2 100 гривень.

для тих, хто працює – 2 093 гривні.

Майте на увазі! Важливу роль в обчисленні розміру пенсії також відіграє період від дня встановлення інвалідності до виповнення 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Яку пенсію отримають військові

Конкретний розмір пенсії з інвалідності для військовослужбовців залежить від 2 факторів:

розміру грошового забезпечення конкретної особи;

причини інвалідності.

Так, особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі 60% сум грошового забезпечення. Іншим особам з інвалідністю – 40% сум грошового забезпечення.

Важливо! До кінця 2023 року особам з інвалідністю пенсії не підвищуватимуть. Річ у тім, що такі пенсії вже перерахували – у березні.

Виплати для "чорнобильців"

Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Для тих, хто має ІІІ групу вона складає 4 218 гривень.

Мінімальний же розмір пенсії для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи обчислюється на основі середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 1 березня цей показник складав 13 376,21 гривні. Відповідно, для ІІІ групи передбачена виплата у 60%, що дорівнює 8 025,73 гривні.