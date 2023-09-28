Як збільшити пенсію на 25%: надбавки для українських пенсіонерів

Доплати до пенсії нараховуються відповідно до певних обставин. На деякі з цих надбавок напряму впливає розмір прожиткового мінімуму.

Розмір української пенсії

Розмір пенсії визначається відповідно до зарплати, яку отримувала особа, її стану здоров'я та віку. Аби збільшити суму пенсійних виплат громадянин може оформити собі надбавки.

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Які пенсії отримують українці зараз:

0,6% осіб мають виплати до 2 000 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% – більш як 10 000 гривень.

Деякі надбавки нараховуються автоматично і додаються до пенсії, інші потрібно оформлювати через ПФУ в індивідуальному порядку. Які доплати можна отримати зараз:

Вікові

Така надбавка надається автоматично. Громадяни від 70 до 74 років включно можуть отримати 300 гривень. Якщо особі виповнилося від 75 до 79 років включно – 456 гривень. Коли громадян має вік від 80 років, він може отримати 579 гривень.

Для військових

Якщо особа має статус учасника бойових дій, вона має право отримувати 25% від суми прожиткового мінімуму до своєї пенсії, зараз це – 523,25 гривні.

За станом здоров'я

Учасники бойових дій мають отримувати пенсію не менш як 210% від прожиткового мінімуму тобто 4 395,3 гривні.

Доплату у розмір 837 гривень можуть отримати особи, якщо вони:

старше 80 років і проживають самостійно;

не мають близьких працездатних родичів і та не можуть себе фінансово забезпечити;

потребують особливого догляду.

Для оформлення цієї виплати потрібно написати заяву у ПФУ.

За дітей

Якщо пенсіонер самостійно виховує та забезпечує дитину, він може отримати додаткові 150 гривень до пенсії. Щоб мати ці виплати, потрібно довести, що неповнолітня особа проживає на території заявника.