Пенсії в Україні : в яких областях українці отримають найвищі виплати

Середня пенсія в Україні зараз понад 5 тисяч гривень. Найвиу пенсію українці отримують у Києві, а найнижчу – на Тернопільщині.

Який середній показник пенсій по країні

У III кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала приблизно 5 350 гривень. Зараз такий рівень пенсії або вищий отримують близько 3,57 мільйона осіб.

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У яких регіонах найбільша середня пенсія

Пенсії, вищі за середні зафіксували на Рівненщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі та на Київщині;

З них майже третина (1,13 мільйонів осіб) отримують пенсії понад 10 тисяч гривень ;

; На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат.

У яких регіонах збільшилась виплата

На Рівненщині , за ІІІ квартал середня пенсія зросла на 7% — до 6 674 гривень. Це на 25% більше за середній показник по країні;

, за ІІІ квартал середня пенсія зросла на 7% — до 6 674 гривень. Це на 25% більше за середній показник по країні; Загалом, за цей період середня пенсія по країні зросла на 39 гривень.

Скільки людей отримують мінімальну пенсію

29% або 3,08 мільйони українців отримують пенсії від 2 до 3 тисяч гривень;

отримують пенсії від 2 до 3 тисяч гривень; Виплати, менші за 2 тисячі гривень отримують менше ніж 1% пенсіонерів – майже 64 тисяч осіб.

У 8 областях України розмір пенсії відчутно вищий за середній показник по країні. Найвищий розмір виплат мають кияни – близько 7 219 гривень, найменші ж пенсії в жителів Тернопільщини – 4 041 гривень.

У найближчі роки планується збільшити розміри мінімальної пенсії. Очікуються такі підвищення:

у 2024 році — з 2 093 до 2 361 гривні;

у 2025 році — до 2 573 гривень;

у 2026 році — до 2 774 гривень.

Яка наразі середня пенсія в Україні

Наразі середня пенсія має такий вигляд:

до 3 тисяч гривень – 29,8%;

3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;

4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;

5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;

понад 10 тисяч гривень – 10,70%

Кількість пенсіонерів в Україні продовжує зменшуватись. Протягом ІІІ кварталу цього року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує понад 10 мільйонів осіб.