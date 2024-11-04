Українцям зменшать пенсії на понад 2 300 гривень: хто потрапить під скорочення

Частині пенсіонерів можуть суттєво скоротити пенсійні виплати – декому на понад 2 300 гривень. Таку зміну пропонують внести до проєкту держбюджету на 2025 рік.

Кому можуть скоротити пенсію

Передусім, під скорочення можуть потрапити пенсіонери, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, передає 24 Канал з посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.

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Це, за словами депутатки, дозволить заощадити близько 15 мільярдів гривень у бюджет.

Тобто, скасувати можуть саме доплату в розмірі 2 361 гривні, яку отримують пенсіонери за проживання в зоні обов'язкового чи добровільного відселення.

Важливо! Це стосується пенсіонерів, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали, але згодом повернулися.

Якщо бюджет ухвалять у запропонованому варіанті, доплати залишаться тільки для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживали або працювали в зоні з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Які зараз пенсії в чорнобильців

Особи, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, можуть отримати:

компенсацію, яка відшкодовує фактичні збитки, розраховану на основі заробітної плати в зоні відчуження у період з 1986 до 1990 року, або

суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Мінімальні пенсійні виплати для постраждалих:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III група – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Розмір виплат для ліквідаторів: