Доплат до пенсії вони не отримають: кого з пенсіонерів це стосується

Українські пенсіонери крім пенсійних виплат можуть розраховувати ще й на різні доплати. У тому числі на грошову допомогу для тих, хто проживає на територіях радіаційного забруднення. Однак для певної категорії їх скасували.

Хто не отримаю доплати до пенсій

У Пенсійному фонді повідомили, що частина пенсіонерів не отримують доплат до пенсій. Все через брак коштів.

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Йдеться про таких пенсіонерів:

які не працюють та які проживають території радіоактивного забруднення,

Раніше вони отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат за законом про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Однак на період зупинення цієї норми сформувалася заборгованість.

Відтак в бюджеті зараз не вистачає коштів на покриття, а в уряді сумніваються у доцільності таких виплат окремим категоріям.

Кому проіндексують виплати з 1 липня

щоРіч у тому, що часто пенсіонери з інших областей на старість купують будинок на територіях радіаційного забруднення, а потім подають заявку на виплату цієї надбавки до пенсії.

Влітку частині пенсіонерів проіндексують пенсії на 19,7%, як це було зроблено ще у березні цього року. Однак це підвищення торкнеться вже українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом.

Це науковці, чиновники тощо.

Водночас журналісти більше не виходять у цей список. Для них індексація проводилася за загальними правилами.

Сума, на яку можуть розраховувати пенсіонери, становить від 100 до 1 000 гривень. Її будуть вираховувати індивідуально для кожної особи.