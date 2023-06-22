Доплат до пенсії вони не отримають: кого з пенсіонерів це стосується
Джерело:На пенсії
Українські пенсіонери крім пенсійних виплат можуть розраховувати ще й на різні доплати. У тому числі на грошову допомогу для тих, хто проживає на територіях радіаційного забруднення. Однак для певної категорії їх скасували.
Хто не отримаю доплати до пенсій
У Пенсійному фонді повідомили, що частина пенсіонерів не отримують доплат до пенсій. Все через брак коштів.
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Йдеться про таких пенсіонерів:
- які не працюють та які проживають території радіоактивного забруднення,
Раніше вони отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат за законом про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Однак на період зупинення цієї норми сформувалася заборгованість.
Відтак в бюджеті зараз не вистачає коштів на покриття, а в уряді сумніваються у доцільності таких виплат окремим категоріям.Зверніть увагу, що це не стосується пенсіонерів-ліквідаторів та постраждалих пенсіонерів. Річ у тому, що часто пенсіонери з інших областей на старість купують будинок на територіях радіаційного забруднення, а потім подають заявку на виплату цієї надбавки до пенсії.
Кому проіндексують виплати з 1 липня
Влітку частині пенсіонерів проіндексують пенсії на 19,7%, як це було зроблено ще у березні цього року. Однак це підвищення торкнеться вже українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом.
- Це науковці, чиновники тощо.
- Водночас журналісти більше не виходять у цей список. Для них індексація проводилася за загальними правилами.
Сума, на яку можуть розраховувати пенсіонери, становить від 100 до 1 000 гривень. Її будуть вираховувати індивідуально для кожної особи.