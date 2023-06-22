Доплат до пенсії вони не отримають: кого з пенсіонерів це стосується

22 червня 2023, 15:28
Читать новость на русском

Джерело:

На пенсії

Українські пенсіонери крім пенсійних виплат можуть розраховувати ще й на різні доплати. У тому числі на грошову допомогу для тих, хто проживає на територіях радіаційного забруднення. Однак для певної категорії їх скасували.

Хто не отримаю доплати до пенсій

У Пенсійному фонді повідомили, що частина пенсіонерів не отримують доплат до пенсій. Все через брак коштів. 

Читайте також Шкільна математика все ж знадобиться: як розрахувати свою майбутню пенсію

Йдеться про таких пенсіонерів:

  • які не працюють та які проживають території радіоактивного забруднення, 

Раніше вони отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат за законом про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Однак на період зупинення цієї норми сформувалася заборгованість. 

Відтак в бюджеті зараз не вистачає коштів на покриття, а в уряді сумніваються у доцільності таких виплат окремим категоріям.

Зверніть увагу, що це не стосується пенсіонерів-ліквідаторів та постраждалих пенсіонерів. Річ у тому, що часто пенсіонери з інших областей на старість купують будинок на територіях радіаційного забруднення, а потім подають заявку на виплату цієї надбавки до пенсії.

Кому проіндексують виплати з 1 липня

Влітку частині пенсіонерів проіндексують пенсії на 19,7%, як це було зроблено ще у березні цього року. Однак це підвищення торкнеться вже українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом.

  • Це науковці, чиновники тощо.
  • Водночас журналісти більше не виходять у цей список. Для них індексація проводилася за загальними правилами.

Сума, на яку можуть розраховувати пенсіонери, становить від 100 до 1 000 гривень. Її будуть вираховувати індивідуально для кожної особи.

Автор: Валерія Городинська