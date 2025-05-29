В Україні накопичили понад 10 мільярдів гривень невиплачених пенсій: де їх зберігатимуть

"Ощадбанк" накопичив невиплачені пенсії українців в окупації. Тепер виплати переведуть на рахунки в Пенсійному фонді.

Скільки невитрачених пенсій накопичили

З 2022 року накопичили понад 10 мільярдів гривень пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на етер телемарафону.

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Пенсіонери на ТОТ продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у ПФУ. Водночас з деякими українцями не можуть зв’язатися.

В "Ощадбанку" накопичено понад 10 мільярдів гривень невиплачених пенсій. Це кошти, нараховані пенсіонерам із територій, окупованих до 24 лютого 2022 року, з якими зараз відсутній зв'язок,

– каже перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

Ці люди також тривалий час не користуються грошима зі своїх пенсійних карток, через що вони накопичуються в "Ощадбанку". Ці гроші збережені і можуть бути виплачені як самим пенсіонерам, так і їхнім спадкоємцям після подання заяви та проходження процедури ідентифікації.

Куди підуть невитрачені пенсії

Щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, встановили нове правило зберігання невитрачених пенсій: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а безпосередньо в ПФУ.

Пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, які з якихось причин не знімали накопичені кошти, можуть звернутися до ПФУ та отримати всю суму одноразово. Для цього необхідно пройти процедуру ідентифікації – особисто або дистанційно, наприклад, через Zoom.

Якщо пенсіонер помер, не встигнувши отримати належні пенсійні виплати, їх можуть отримати його спадкоємці згідно з цивільним законодавством.

Йдеться не про довіреність, а саме про спадкування. Родич може звернутися як спадкоємець, і держава виплатить йому накопичену, але не отриману пенсію,

— пояснила Марчак.

Переміщення зберігання коштів має забезпечити прозорість, фінансову стабільність і знизити навантаження на банківську систему, оскільки йдеться про мільярди гривень, які до цього фактично залишалися на обліку, не будучи використаними.