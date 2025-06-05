Готуйтесь до змін: кому тепер видаватимуть пенсії на Укрпошті

Тепер усі ВПО зможуть отримувати пенсію не тільки на карту. Кошти видаватимуться і через Укрпошту.

Що змінилось для переселенців у червні 2025

Йдеться саме про тих переселенців, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрпошту.

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Раніше внутрішньо переміщені особи зі статусом, набутим до 2022 року, одержували виплати лише у відділеннях банку. Ці обмеження скасувала Постанова Кабінету Міністрів України № 299, яка набула чинності 20 березня 2025 року,

– йдеться у повідомленні Укрпошти.

Як пенсіонер може змінити спосіб отримання пенсії:

сформувавши заяву у відділенні Укрпошти чи передавши її через листоношу;

до заяви потрібно додати завірену копію паспорта, РНОКПП, довідку ВПО, пенсійне посвідчення.

Перед тим, як подати заяву, необхідно перевірити чи має ПФУ вашу фактичну адресу проживання.

Зверніть увагу! Заявник може відправити документи до ПФУ безоплатно.