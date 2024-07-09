Скільки пенсіонерів зараз в Україні

Станом на тепер, в Україні проживає орієнтовно 10,2 мільйона пенсіонерів. Близько 80% з них отримують свої виплати через банк.

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Ще орієнтовно 20% користуються послугами "Укрпошти". У 2024 році змінилось співвідношення видів пенсій, які надаються українцям. Збільшилась кількість отримувачів таких виплат:

по інвалідності;

через втрату годувальника.

Зауважте! Найбільша частка пенсіонерів в Україні має виплати за віком.

Які пенсії мають українці

Відповідно до даних ПФУ, на 1 квітня 2024 року, найбільша кількість пенсіонерів – 26,84% мають виплати менш як 3 тисячі гривень. У інших розмір пенсії такий: