Скільки пенсіонерів зараз в Україні
Станом на тепер, в Україні проживає орієнтовно 10,2 мільйона пенсіонерів. Близько 80% з них отримують свої виплати через банк.
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Ще орієнтовно 20% користуються послугами "Укрпошти". У 2024 році змінилось співвідношення видів пенсій, які надаються українцям. Збільшилась кількість отримувачів таких виплат:
- по інвалідності;
- через втрату годувальника.
Які пенсії мають українці
Відповідно до даних ПФУ, на 1 квітня 2024 року, найбільша кількість пенсіонерів – 26,84% мають виплати менш як 3 тисячі гривень. У інших розмір пенсії такий:
- 17,27% пенсіонерів мають пенсію від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 12,06% – понад 10 тисяч гривень.