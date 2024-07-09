Сколько пенсионеров сейчас в Украине

По состоянию на теперь, в Украине проживает ориентировочно 10,2 миллиона пенсионеров. Около 80% из них получают свои выплаты через банк.

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Еще ориентировочно 20% пользуются услугами "Укрпочты". В 2024 году изменилось соотношение видов пенсий, которые предоставляются украинцам. Увеличилось количество получателей таких выплат:

по инвалидности;

из-за потери кормильца.

Заметьте! Наибольшая доля пенсионеров в Украине имеет выплаты по возрасту.

Какие пенсии имеют украинцы

Согласно данным ПФУ, на 1 апреля 2024 года, наибольшее количество пенсионеров – 26,84% имеют выплаты менее 3 тысяч гривен. У остальных размер пенсии такой: