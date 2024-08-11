Фінансове забезпечення ветеранів: який розмір пенсії у афганців

В Україні пенсії для ветеранів війни в Афганістані виплачуються згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Ветерани отримують надбавки за особливі заслуги перед державою, а також компенсаційні виплати у випадку інвалідності та щомісячні компенсації.

Які пенсії в Афганців у 2024 році

В Україні пенсії для ветеранів Афганської війни нараховуються за загальними правилами, аналогічно до пенсій за віком. А тому залежать від трудового стажу та розміру заробітної плати. При цьому, мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій становить 4 958 гривень.

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Зарплата визначається на основі даних про сплату страхових внесків, починаючи з 1 липня 2000 року і до моменту призначення пенсії.

Втім, інвалідність забезпечує право на отримання пенсії без врахування віку. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлено мінімальні пенсійні виплати: