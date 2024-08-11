Какие пенсии у Афганцев в 2024 году
В Украине пенсии для ветеранов Афганской войны начисляются по общим правилам, аналогично пенсиям по возрасту. А потому зависят от трудового стажа и размера заработной платы. При этом, минимальный размер пенсии для участников боевых действий составляет 4 958 гривен.
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Впрочем, инвалидность обеспечивает право на получение пенсии без учета возраста. Для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены минимальные пенсионные выплаты:
- І группа – 15 347 гривен;
- II группа – 12 396 гривен;
- ІІІ группа – 8 500 гривен.