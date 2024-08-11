Какие пенсии у Афганцев в 2024 году

В Украине пенсии для ветеранов Афганской войны начисляются по общим правилам, аналогично пенсиям по возрасту. А потому зависят от трудового стажа и размера заработной платы. При этом, минимальный размер пенсии для участников боевых действий составляет 4 958 гривен.

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Обратите внимание! Зарплата определяется на основе данных об уплате страховых взносов, начиная с 1 июля 2000 года и до момента назначения пенсии.

Впрочем, инвалидность обеспечивает право на получение пенсии без учета возраста. Для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены минимальные пенсионные выплаты: